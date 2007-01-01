Полубарный стул Ant обладает изящной и оригинальной формой, которая привлекает внимание и создаёт атмосферу комфорта. Воздушные и лаконичные по оригинальному силуэту стулья ant могут стать изюминкой любого интерьера. Эргономичная спинка стула обеспечивает отличную поддержку для спины, что способствует комфортной посадке. Уникальный дизайн с приподнятым сиденьем создает оптимальное пространство между спинкой и сиденьем, позволяя наслаждаться отдыхом и расслаблением.
Обивка из высококачественной и нежной ткани букле приятна на ощупь, устойчива к износу и гипоаллергенна. Мелкозернистая фактура букле создаёт тёплую и спокойную атмосферу в интерьере.
Черные металлические ножки добавляют контраст и прочность конструкции, обеспечивая надежность и устойчивость стула. Ножки имеют оптимальное расположение, что позволяет удобно размещать стулья под столом, не создавая лишних неудобств для гостей.
Полубарный стул Ant имеет удобную высоту и выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует надёжность и долговечность. Высота сиденья составляет 64 см, что делает его идеальным для полубарных столов или высоких столов как дома, так и в кафе. Удобная подножка позволяет расположиться с максимальным комфортом.
Элегантные линии и воздушная форма стульев делают его универсальным решением для кухни, гостиной, ресторана, бара или кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.