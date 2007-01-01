Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Antario, букле, латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Antario, букле, латте
12 оценок
15 790
Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 1Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 2Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 3Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 4Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 5Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 6Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 7Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 8Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 9Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 10Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 11Стул полубарный Antario, букле, латте - фото 12

Стул полубарный Antario, букле, латте

Артикул: CH-078-398
12 оценок
Основные характеристики
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Ant обладает изящной и оригинальной формой, которая привлекает внимание и создаёт атмосферу комфорта. Воздушные и лаконичные по оригинальному силуэту стулья ant могут стать изюминкой любого интерьера. Эргономичная спинка стула обеспечивает отличную поддержку для спины, что способствует комфортной посадке. Уникальный дизайн с приподнятым сиденьем создает оптимальное пространство между спинкой и сиденьем, позволяя наслаждаться отдыхом и расслаблением. Обивка из высококачественной и нежной ткани букле приятна на ощупь, устойчива к износу и гипоаллергенна. Мелкозернистая фактура букле создаёт тёплую и спокойную атмосферу в интерьере. Черные металлические ножки добавляют контраст и прочность конструкции, обеспечивая надежность и устойчивость стула. Ножки имеют оптимальное расположение, что позволяет удобно размещать стулья под столом, не создавая лишних неудобств для гостей. Полубарный стул Ant имеет удобную высоту и выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует надёжность и долговечность. Высота сиденья составляет 64 см, что делает его идеальным для полубарных столов или высоких столов как дома, так и в кафе. Удобная подножка позволяет расположиться с максимальным комфортом. Элегантные линии и воздушная форма стульев делают его универсальным решением для кухни, гостиной, ресторана, бара или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

