Товар в корзине. Перейти

Стул полубарный БРЕНД, белый / черный

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный БРЕНД, бежевый
Стул полубарный БРЕНД, бежевый
Следующий Стул полубарный БРЕНД, коричневый
Стул полубарный БРЕНД, бежевый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул БРЕНД разработан с применением крестовины на пяти колесах, газлифта и поворотно-подъемного механизма качания.
Мягкие формы сидения и стеганой спинки оптимальной высоты обеспечат комфорт.
Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей.
Нижняя часть стуля (газлифт, кожух газлифт, крестовина и колеса) выполнены из прочных материалов.

Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.

Максимальная нагрузка до 90 кг.

Данные для транспортировки

  • Габариты коробки на 2 стула (ШхГхB), мм: 580 х 430 х 540;
  • Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,135;
  • Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 14.20.

Дополнительное описание

  • Сборно-разборная конструкция.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6,4 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул полубарный БРЕНД, коричневыйНастоящее фото товара Стул полубарный БРЕНД, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
5

Стул полубарный БРЕНД, коричневый

Стул полубарный БРЕНД, красный / черныйНастоящее фото товара Стул полубарный БРЕНД, красный / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
6

Стул полубарный БРЕНД, красный / черный

В наличии 11 шт.
Стул полубарный БРЕНД, черныйНастоящее фото товара Стул полубарный БРЕНД, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
14

Стул полубарный БРЕНД, черный

В наличии 31 шт.
Стул барный КАСЛ, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный КАСЛ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
14

Стул барный КАСЛ, бежевый

В наличии 31 шт.
Стул полубарный КРЕЙГ, черныйНастоящее фото товара Стул полубарный КРЕЙГ, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
5

Стул полубарный КРЕЙГ, черный

В наличии 31 шт.
Стул барный КРЮГЕР, белыйНастоящее фото товара Стул барный КРЮГЕР, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
6

Стул барный КРЮГЕР, белый

В наличии 31 шт.
Барный стул Disco регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Disco регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
13

Барный стул Disco регулируемый

Барный стул Crack регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Crack регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
9

Барный стул Crack регулируемый

Барный стул Crack Black регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Crack Black регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
7

Барный стул Crack Black регулируемый

Барный стул Billy регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Billy регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
15

Барный стул Billy регулируемый

Другие товары из раздела

Барный стул Candy регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Candy регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
10

Барный стул Candy регулируемый

Барный стул Edison регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
8

Барный стул Edison регулируемый

Полубарный стул RonniНастоящее фото товара Полубарный стул Ronni, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
7

Полубарный стул Ronni

Стул Tolix Wood полубарный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix Wood полубарный серебристый

В наличии 5 шт.
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Soft полубарный СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Soft полубарный Серебристый

В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 710
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
12

Комплект стульев Семейный

Стул Текс, светло-серыйНастоящее фото товара Стул Текс, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
9

Стул Текс, светло-серый

Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)Настоящее фото товара Стул Вито, Catania Ivory (эмаль), произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
6

Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)