Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Lazy, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Lazy, букле, белый
11 оценок
17 090
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Lazy, букле, белый - фото 1Стул полубарный Lazy, букле, белый - фото 2Стул полубарный Lazy, букле, белый - фото 3Стул полубарный Lazy, букле, белый - фото 4Стул полубарный Lazy, букле, белый - фото 5

Стул полубарный Lazy, букле, белый

Артикул: CH-079-965
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота965 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Mobius Bar square полубарный, серый
Фотография товара Стул Mobius Bar square полубарный, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Флэш черный
Фотография товара Стул барный Флэш черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Lazy — стильный комфорт для современного интерьера. Стул гармонично сочетает эстетику стиля лофт и минимализм современного интерьера. Букле цвета капучино в комбинации с серо-коричневым металлическим каркасом придаёт модели сдержанную элегантность и универсальность, позволяя легко вписать её в любое пространство. Мягкое сиденье и спинка из велюра обеспечивают комфорт, а округлая форма спинки поддерживает поясницу и создаёт уютное ощущение. Наличие подставки для ног делает посадку более расслабленной и естественной, особенно при длительном использовании. Прочное металлическое основание выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя устойчивость и долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Lazy станет отличным решением для домашней кухни, гостиной, барной стойки, а также отлично подойдёт для кафе и баров. Компактные размеры (96,5×58,5×56 см) позволяют удобно разместить его даже в ограниченном пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота965 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья675 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Такер со встроенной подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Такер со встроенной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стул барный Такер со встроенной подушкой

37
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59017
11 490 ₽

Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки

94
В корзине
Фотография товара Стул барный КАСЛ, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КАСЛ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул барный КАСЛ, бежевый

52
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Меган велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул полубарный Меган велюр зеленый

88
В пути 12 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Фаро, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, белый

45
В наличии 44 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул Crack регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Crack регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Барный стул Crack регулируемый, белый

97
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Логан велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул полубарный Логан велюр светло-серый

87
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Leo кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул полубарный Leo кофейный

56
В наличии 10 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул Рик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Рик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный стул Рик, черный

15
В наличии 39 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Mist, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Mist, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39011
5 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Mist, серо-голубой

14
В пути 100 шт.
В корзине

Другие товары из раздела полубарные стулья

Фотография товара Стул полубарный Деймон экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Деймон экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул полубарный Деймон экокожа коричневый

15
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Мелисса, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Мелисса, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49011
14 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Мелисса, велюр зеленый

10
В корзине
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar conus полубарный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar conus полубарный, бежевый

13
В наличии 36 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Bar square полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar square полубарный, синий

7
В наличии 26 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Masey серый с серой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Masey серый с серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
10 99032
15 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Masey серый с серой экокожей

12
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Casey темно-бирюзовый с серой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Casey темно-бирюзовый с серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
10 99032
15 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Casey темно-бирюзовый с серой экокожей

14
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Minnie, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Minnie, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул полубарный Minnie, коричневый

15
В корзине
Фотография товара Полубарный стул Elizabeth, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Elizabeth, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Полубарный стул Elizabeth, бежевый, черный

7
В корзине
New
Фотография товара Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый

9
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Lazy, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Lazy, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул полубарный Lazy, велюр, серый

13
В корзине

Товар в корзине

Стул полубарный Lazy, букле, белый
Стул полубарный Lazy, букле, белый
17 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 10.10.2022 Теплая осень. Скидки на мягкие стулья
Теплая осень. Скидки на мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2020 Запасайтесь текстилем, пока не грянул сезон
Запасайтесь текстилем, пока не грянул сезон

Покупайте выгодно! При покупке мебели снижаем цены на текстиль

Новость от 09.01.2019 Стул деревянный или на металлокаркасе?
Стул деревянный или на металлокаркасе?

Особенности производства, стиля и эксплуатации разных категорий стульев