Открыт второй шоурум ChiedoCover в Москве

Ждем вас в МЦ "Roomer" на 3 этаже (рядом с салоном "Галерея Света") по адресу: м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 26, ежедневно с 10:00 до 22:00