Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Furia — лаконичность и характер для стильного интерьера.
Минимализм с индустриальным акцентом
Furia — это идеальное воплощение лофт-эстетики и функционального дизайна. Коричневое сиденье из экокожи сочетается с чёрными металлическими ножками, создавая выразительный, но ненавязчивый образ, который легко впишется в современный интерьер.
Комфорт и продуманная форма
Благодаря продуманной ширине, плавному изгибу и небольшому выступу, сиденье удобно даже для людей с разной комплекцией — несмотря на отсутствие подлокотников и полноценной спинки, посадка остаётся устойчивой и комфортной. Подставка для ног обеспечивает дополнительную поддержку, особенно при длительном сидении.
Универсальность для любого интерьера
Габариты 70×44×44 см позволяют разместить его даже в небольших помещениях, не перегружая пространство. Отлично подойдёт как для домашнего интерьера — кухни или гостиной, так и для общественных пространств — баров и кафе. Максимальная нагрузка до 120 кг подтверждает его практичность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Высота700 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Вес3.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки535 мм
- Вес упаковки8.90 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет