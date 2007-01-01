Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый
9 оценок
9 490
Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый - фото 1Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый - фото 2Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый - фото 3Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый - фото 4Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый - фото 5
Стул полубарный Furia, экокожа, коричневый

Артикул: CH-079-913
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота700 мм
  • Ширина сиденья330 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Furia — лаконичность и характер для стильного интерьера.

Минимализм с индустриальным акцентом

Furia — это идеальное воплощение лофт-эстетики и функционального дизайна. Коричневое сиденье из экокожи сочетается с чёрными металлическими ножками, создавая выразительный, но ненавязчивый образ, который легко впишется в современный интерьер.

Комфорт и продуманная форма

Благодаря продуманной ширине, плавному изгибу и небольшому выступу, сиденье удобно даже для людей с разной комплекцией — несмотря на отсутствие подлокотников и полноценной спинки, посадка остаётся устойчивой и комфортной. Подставка для ног обеспечивает дополнительную поддержку, особенно при длительном сидении.

Универсальность для любого интерьера

Габариты 70×44×44 см позволяют разместить его даже в небольших помещениях, не перегружая пространство. Отлично подойдёт как для домашнего интерьера — кухни или гостиной, так и для общественных пространств — баров и кафе. Максимальная нагрузка до 120 кг подтверждает его практичность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота700 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Вес3.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки535 мм
  • Вес упаковки8.90 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

