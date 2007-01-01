Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Lazy, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Lazy, букле, терракотовый
15 оценок
17 090
Стул полубарный Lazy, букле, терракотовый - фото 1Стул полубарный Lazy, букле, терракотовый - фото 2Стул полубарный Lazy, букле, терракотовый - фото 3Стул полубарный Lazy, букле, терракотовый - фото 4Стул полубарный Lazy, букле, терракотовый - фото 5

Стул полубарный Lazy, букле, терракотовый

Артикул: CH-079-967
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота965 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Lazy — стильный комфорт для современного интерьера. Стул гармонично сочетает эстетику стиля лофт и минимализм современного интерьера. Букле цвета капучино в комбинации с серо-коричневым металлическим каркасом придаёт модели сдержанную элегантность и универсальность, позволяя легко вписать её в любое пространство. Мягкое сиденье и спинка из велюра обеспечивают комфорт, а округлая форма спинки поддерживает поясницу и создаёт уютное ощущение. Наличие подставки для ног делает посадку более расслабленной и естественной, особенно при длительном использовании. Прочное металлическое основание выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя устойчивость и долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Lazy станет отличным решением для домашней кухни, гостиной, барной стойки, а также отлично подойдёт для кафе и баров. Компактные размеры (96,5×58,5×56 см) позволяют удобно разместить его даже в ограниченном пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья675 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

