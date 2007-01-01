Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Lazy — стильный комфорт для современного интерьера. Стул гармонично сочетает эстетику стиля лофт и минимализм современного интерьера. Букле цвета капучино в комбинации с серо-коричневым металлическим каркасом придаёт модели сдержанную элегантность и универсальность, позволяя легко вписать её в любое пространство. Мягкое сиденье и спинка из велюра обеспечивают комфорт, а округлая форма спинки поддерживает поясницу и создаёт уютное ощущение. Наличие подставки для ног делает посадку более расслабленной и естественной, особенно при длительном использовании. Прочное металлическое основание выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя устойчивость и долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Lazy станет отличным решением для домашней кухни, гостиной, барной стойки, а также отлично подойдёт для кафе и баров. Компактные размеры (96,5×58,5×56 см) позволяют удобно разместить его даже в ограниченном пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина560 мм
- Высота965 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья675 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, металл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет