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Стул полубарный Лори велюр бежевый - фото 1Стул полубарный Лори велюр бежевый - фото 2Стул полубарный Лори велюр бежевый - фото 3Стул полубарный Лори велюр бежевый - фото 4Стул полубарный Лори велюр бежевый - фото 5Стул полубарный Лори велюр бежевый - фото 6Стул полубарный Лори велюр бежевый - фото 7

Стул полубарный Лори велюр бежевый

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Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
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Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья41.5 мм
  • Глубина сиденья40 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

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