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Стул полубарный Лори велюр серый

8 оценок
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Стул полубарный Лори велюр бежевый
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Стул полубарный Лори велюр бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья41.5 мм
  • Глубина сиденья40 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

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