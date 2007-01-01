Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ранаха обеденный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ранаха обеденный, зеленый
11 оценок
28 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Ранаха обеденный, зеленый - фото 1Стул Ранаха обеденный, зеленый - фото 2Стул Ранаха обеденный, зеленый - фото 3Стул Ранаха обеденный, зеленый - фото 4

Стул Ранаха обеденный, зеленый

Артикул: CH-058-284
11 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасадерево
  • Цветзеленый
  • Обивкаткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветзеленый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кавалла желтый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кавалла желтый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Кавалла желтый, черный

33
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89038
11 090 ₽Оптовая цена

Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас

51
В наличии 51 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg лайт, велюр синий Velutto 26, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg лайт, велюр синий Velutto 26, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99033
7 390 ₽

Стул Kongsberg лайт, велюр синий Velutto 26, ножки металл

91
Настоящее фото товара Стул Halmar K312, бежевый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Halmar K312, бежевый/ черные ножки

78
Фотография товара Стул Golberg, розовый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Golberg, розовый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена

Стул Golberg, розовый/ золото

51
Распродажа
Фотография товара Кресло Камелия бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камелия бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99026
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Камелия бежевый

26
В наличии 69 шт.
Фотография товара Стул Аврора, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврора, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Стул Аврора, серо-коричневый

59
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Fly, велюр Velvel Lux 28, спинка жаккард Moris 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fly, велюр Velvel Lux 28, спинка жаккард Moris 10, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Стул Fly, велюр Velvel Lux 28, спинка жаккард Moris 10

8
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, серый, хром

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, золотой, шоколадно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, золотой, шоколадно-коричневый

14
В наличии 10 шт.

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стол обеденный Opulence, дуб натуральный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Opulence, дуб натуральный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
277 090

Стол обеденный Opulence, дуб натуральный, черный

9
Фотография товара Стол Тренто 140*90 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тренто 140*90, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Стол Тренто 140*90

14
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Pellucid, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
44 890

Стол обеденный Pellucid, коричневый, черный

10
Фотография товара Комплект мебели Модерн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Комплект мебели Модерн

162
Фотография товара Стол обеденный Elan, кашемир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Elan, кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
72 090

Стол обеденный Elan, кашемир

13
Фотография товара Стол Веранда, 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Веранда, 80, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол Веранда, 80

35
Фотография товара Столик барный БМА24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Столик барный БМА24

76
Фотография товара Стол Geller от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Geller, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390

Стол Geller

55
New
Фотография товара Стол обеденный Repose, эффект белого мрамора, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Repose, эффект белого мрамора, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
56 890

Стол обеденный Repose, эффект белого мрамора, дуб

14
Фотография товара Стол раскладной Колон Лофт 120(160)х75х75 25 мм дуб вотан, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Колон Лофт 120(160)х75х75 25 мм дуб вотан, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стол раскладной Колон Лофт 120(160)х75х75 25 мм дуб вотан, черный матовый

15
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Eames DSR кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Eames DSR кремовый

82
В наличии 46 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото

46
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Шамбери, белая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Шамбери, белая экокожа

39
В наличии 101 шт.
Фотография товара Стул Шамбери, серая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Шамбери, серая экокожа

48
Фотография товара Стул Лори велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лори велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Лори велюр бежевый

26
Распродажа
Фотография товара Стул HERMAN, темно серый, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN, темно серый, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09032
13 190 ₽Оптовая цена

Стул HERMAN, темно серый, велюр, черный каркас, поворотный

78
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Генуя, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7907
6 190 ₽Оптовая цена

Стул Генуя, черный

12
Распродажа
Фотография товара Стул MEADOW Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул MEADOW Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 59039
25 190 ₽Оптовая цена

Стул MEADOW Белый

5
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Dallas, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dallas, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул Dallas, белый

15
В наличии 21 шт.
Фотография товара Барный стул Бакнер, коричневый, черный, регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бакнер, коричневый, черный, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Барный стул Бакнер, коричневый, черный, регулируемый

10
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стул Ранаха обеденный, зеленый
Стул Ранаха обеденный, зеленый
от 28 690
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стол обеденный Opulence, дуб натуральный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Opulence, дуб натуральный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
277 090

Стол обеденный Opulence, дуб натуральный, черный

9
Фотография товара Стол Тренто 140*90 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тренто 140*90, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Стол Тренто 140*90

14
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Pellucid, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
44 890

Стол обеденный Pellucid, коричневый, черный

10
Фотография товара Комплект мебели Модерн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Комплект мебели Модерн

162

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности