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Стул Muar, белый - фото 1Стул Muar, белый - фото 2

Стул Muar, белый

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Стул Блэкпул, красный

Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. По всей площади сидения толщина пластика варьируется от 5 мм до 8 мм из-за конструктивных особенностей. Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр/толщина каркаса: 18/1,5 мм) Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.

Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес3,68 кг
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый

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