Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров.
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. По всей площади сидения толщина пластика варьируется от 5 мм до 8 мм из-за конструктивных особенностей.Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр/толщина каркаса: 18/1,5 мм)
Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула. К каркасу приложен комплект крепежа и схема сборки.
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина480 мм
- Высота840 мм
- Вес3,68 кг
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет