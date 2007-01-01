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Настоящее фото товара Стул Muar, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Muar, белый
119 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Muar, белый - фото 1Стул Muar, белый - фото 2

Стул Muar, белый

Артикул: CH-032-023
119 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840 мм
  • Вес3,68 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров.
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. По всей площади сидения толщина пластика варьируется от 5 мм до 8 мм из-за конструктивных особенностей.Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр/толщина каркаса: 18/1,5 мм)
Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула. К каркасу приложен комплект крепежа и схема сборки.


ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840 мм
  • Вес3,68 кг
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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