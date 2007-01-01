Характеристики товара
Описание
Современный дизайн с элементами лофта
Полубарный стул Ollis станет эффектным акцентом в любом интерьере. Его силуэт подчёркнут лаконичной черной стальной основой и уютной обивкой из тёмно-зеленого велюра, которая придаёт изделию элегантный вид.
Комфорт и эргономика
Мягкая спинка и сиденье выполнены с вертикально-квадратной прострочкой, создающей не только визуальную структуру, но и дополнительную поддержку спины. Мягкий наполнитель обеспечивает комфорт даже при длительном сидении.
Функциональные детали
Под сиденьем предусмотрена металлическая подставка для ног — идеальное решение для расслабленной посадки. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение.
Универсальность применения
Благодаря лаконичному современному дизайну и устойчивой конструкции, стул Ollis идеально впишется в домашнюю кухню, барную зону, гостиную или интерьер кафе и ресторанов в стиле лофт.
Ollis — это гармоничное сочетание эстетики, комфорта и надежности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина500 мм
- Высота975 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Вес5.34 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасасталь
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки12.80 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет