Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Ollis, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Ollis, велюр, синий
6 оценок
7 390
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Ollis, велюр, синий - фото 1Стул полубарный Ollis, велюр, синий - фото 2Стул полубарный Ollis, велюр, синий - фото 3Стул полубарный Ollis, велюр, синий - фото 4Стул полубарный Ollis, велюр, синий - фото 5

Стул полубарный Ollis, велюр, синий

Артикул: CH-079-898
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота975 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tik, бежевый
Фотография товара Стул Tik, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул обеденный Bertoia черный
Фотография товара Стул обеденный Bertoia черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный дизайн с элементами лофта

Полубарный стул Ollis станет эффектным акцентом в любом интерьере. Его силуэт подчёркнут лаконичной черной стальной основой и уютной обивкой из тёмно-зеленого велюра, которая придаёт изделию элегантный вид.

Комфорт и эргономика

Мягкая спинка и сиденье выполнены с вертикально-квадратной прострочкой, создающей не только визуальную структуру, но и дополнительную поддержку спины. Мягкий наполнитель обеспечивает комфорт даже при длительном сидении.

Функциональные детали

Под сиденьем предусмотрена металлическая подставка для ног — идеальное решение для расслабленной посадки. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение.

Универсальность применения

Благодаря лаконичному современному дизайну и устойчивой конструкции, стул Ollis идеально впишется в домашнюю кухню, барную зону, гостиную или интерьер кафе и ресторанов в стиле лофт.

Ollis — это гармоничное сочетание эстетики, комфорта и надежности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота975 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Вес5.34 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки12.80 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

49
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Бакчар, белый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бакчар, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стул полубарный Бакчар, белый/ черный

38
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Фаро, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, темно-серый

34
В наличии 47 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Solar, гобелен Аррабес, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Solar, гобелен Аррабес, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79014
7 890 ₽

Полубарный стул Solar, гобелен Аррабес, 65 см

35
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Carol, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Carol, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул полубарный Carol, латте

85
В наличии 7 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Венера диамант велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Венера диамант велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99036
16 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Венера диамант велюр коричневый

40
В наличии 64 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Leo кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул полубарный Leo кофейный

56
В наличии 10 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Bruno винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno винный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Bruno винный

98
В наличии 18 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул Рин, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Рин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Барный стул Рин, белый

12
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Mist, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Mist, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39011
5 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Mist, серо-зеленый

15
В наличии 134 шт.В пути 80 шт.
В корзине

Другие товары из раздела полубарные стулья

Фотография товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте с жаккардом

37
В наличии 41 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Flair розовый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Flair розовый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стул полубарный Flair розовый, хром

12
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar square полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar square полубарный

13
В наличии 87 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar conus полубарный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar conus полубарный, бежевый

13
В наличии 36 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Bar square полубарный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar square полубарный, зеленый

13
В наличии 16 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus полубарный

8
В наличии 36 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый

5
В наличии 11 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Lucas 2, шалфей, шенилл, с чёрными ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Lucas 2, шалфей, шенилл, с чёрными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
19 590

Стул полубарный Lucas 2, шалфей, шенилл, с чёрными ножками

5
В наличии 7 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Lucas 2, терракотовый, шенилл, с чёрными ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Lucas 2, терракотовый, шенилл, с чёрными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Стул полубарный Lucas 2, терракотовый, шенилл, с чёрными ножками

11
В наличии 11 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Ant, букле, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Ant, букле, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стул полубарный Ant, букле, зеленый

5
В наличии 11 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стул полубарный Ollis, велюр, синий
Стул полубарный Ollis, велюр, синий
7 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 05.12.2022 Настроение праздника
Настроение праздника

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 24.10.2022 Страшная выгода
Страшная выгода

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 26.05.2023 Выбор покупателей: Столешницы HPL
Выбор покупателей: Столешницы HPL

Перейдите, чтобы узнать подробности