Характеристики товара
Описание
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 62,5*61*56 см
Вес брутто: 14,8кг
Объем: 0,21
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина540 мм
- Глубина575 мм
- Вес6.25 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 2 шт.
Габариты: 62,5*61*56 см
Вес брутто: 14,8кг
Объем: 0,21
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