Характеристики товара
Описание
Мягкий обеденный стул на ножках-полозьях черного цвета.
Обивка из шенилла придает стулу качественный внешний вид, обладает высокой износостойкостью. Материал безопасный и гипоаллергенный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина560 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес6.25 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки625 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки14.9 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики620
- Изделия стопируютсяНет