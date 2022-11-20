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Стул Чак серый

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Стул Диана велюр черный

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 62,5*61*56 см

Вес брутто: 14,8кг

Объем: 0,21

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина575 мм
  • Вес6.25 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
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