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Настоящее фото товара Стул Чак серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Чак серый
26 оценок
8 99019
10 990 ₽
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Стул Чак серый - фото 1Стул Чак серый - фото 2Стул Чак серый - фото 3Стул Чак серый - фото 4
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Стул Чак серый

Артикул: CH-015-913
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий обеденный стул на ножках-полозьях черного цвета.

Обивка из шенилла придает стулу качественный внешний вид, обладает высокой износостойкостью. Материал безопасный и гипоаллергенный.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6.25 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки625 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки14.9 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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