Характеристики товара
Описание
Возможно исполнение в цветах: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Экокожа Terra черная
|Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный, Ткань S 12034-А черная, Ткань S 12034-А серая, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Экокожа ARIES черный, Ткань JP 15-2 черная см. (Ромбик черн), Ткань JP 15-1 серая (Ромбик сталь)
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина640 мм
- Высота1180/1280 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- Вес13 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаЭкокожа Terra
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия