Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Ашшур PU - фото 1Кресло офисное Ашшур PU - фото 2Кресло офисное Ашшур PU - фото 3

Кресло офисное Ашшур PU

Артикул: CH-051-416
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Атум PU белый
Кресло офисное Атум PU белый
Следующий Кресло офисное Бор
Кресло офисное Атум PU белый

Характеристики товара

Описание

Возможно исполнение в цветах: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Экокожа Terra чернаяЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный, Ткань S 12034-А черная, Ткань S 12034-А серая, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Экокожа ARIES черный, Ткань JP 15-2 черная см. (Ромбик черн), Ткань JP 15-1 серая (Ромбик сталь)
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Вес13 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаЭкокожа Terra
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло Эмма, сероеНастоящее фото товара Кресло Эмма, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
44

Кресло Эмма, серое

Кресло Эмма зеленое, соснаНастоящее фото товара Кресло Эмма зеленое, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
34

Кресло Эмма зеленое, сосна

Кресло Эмма зеленое, беленый дубНастоящее фото товара Кресло Эмма зеленое, беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
37

Кресло Эмма зеленое, беленый дуб

Кресло Эмма, оранжевоеНастоящее фото товара Кресло Эмма, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
32

Кресло Эмма, оранжевое

Кресло Эмма, синееНастоящее фото товара Кресло Эмма, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
45

Кресло Эмма, синее

Кресло Эмма, розовоеНастоящее фото товара Кресло Эмма, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
38

Кресло Эмма, розовое

Кресло Эмма, черноеНастоящее фото товара Кресло Эмма, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
47

Кресло Эмма, черное

Кресло Эмма серое, сосна венгаНастоящее фото товара Кресло Эмма серое, сосна венга, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
49

Кресло Эмма серое, сосна венга

Кресло Эмма, тёмно-синееНастоящее фото товара Кресло Эмма, тёмно-синее, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
47

Кресло Эмма, тёмно-синее

Кресло Эмма, тёмно-зеленоеНастоящее фото товара Кресло Эмма, тёмно-зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
50

Кресло Эмма, тёмно-зеленое

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 07, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
49

Чехол для стола 07

Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
47

Чехол для стола 17

Распродажа
Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽
45

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 397 шт.
Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
32

Чехол для стола 21 праздничный, серебряный

Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
40

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
48

Чехол для стола 03, темно-синий

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
34

Чехол для стола 01, 1200x600, черный

Другие товары из раздела по профессиям

Кресло для офиса РОМЕО шоколадНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
43

Кресло для офиса РОМЕО шоколад

Кресло для офиса РОМЕО сиреньНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО сирень, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
48

Кресло для офиса РОМЕО сирень

Кресло для офиса ПАУК, серо-голубойНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
42

Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
43

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый

Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
40

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
35

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.