Настоящее фото товара Стул поворотный Империо, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Империо
7 оценок
7 290
Стул поворотный Империо - фото 1Стул поворотный Империо - фото 2Стул поворотный Империо - фото 3Стул поворотный Империо - фото 4Стул поворотный Империо - фото 5Стул поворотный Империо - фото 6Стул поворотный Империо - фото 7Стул поворотный Империо - фото 8Стул поворотный Империо - фото 9

Стул поворотный Империо

Артикул: CH-069-302
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Характеристики товара

Описание

Стул поворотный "Империо” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка, высокая спинка и подлокотники обеспечивают комфорт.

Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес7.6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

