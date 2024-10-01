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Кресло Гэрью Коричневое с Пуфом - фото 1

Кресло Гэрью Коричневое с Пуфом

Артикул: CH-057-608
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый

Варианты размеров

Ширина, ммГлубина, ммВысота, мм
Кресло600800700
Пуф600400250

Отзывы

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