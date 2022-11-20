Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота850 мм
- Глубина610 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес7.2 кг
- Обивкавелюр
- Цветбежевый
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Рансол серый / черный глянец
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Бостон 20мм
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Стул Vicky, латте
Стул Line 1900
Стул Oliver экокожа белый белые ножки
Стул складной банкетный Super Lite, белый