Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - крашеное дерево. Аксессуары: декоративное кольцо. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 3
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 105см х 11кг, 0,40 м3;
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина740 мм
- Высота980 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья530 мм
- Вес11 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабук
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.40 м3
- Изделия стопируютсяНет