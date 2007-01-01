Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Potpourri, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Potpourri, серый
11 оценок
68 090
Стул поворотный Potpourri, серый - фото 1
NEW

Стул поворотный Potpourri, серый

Артикул: CH-082-701
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ TWIST.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Функция основания: поворотный механизм. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 12
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 10кг, 0,195 м3; 2 штуки - короб #1: 52см х 57см х 72см х 19кг, 0,213 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Тип ножекконусные, крутящаяся основа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

