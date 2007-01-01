Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Ponpoun – стильный комфорт для вашего интерьера
Материалы и цвета
Стул выполнен из приятного на ощупь шенилла в оригинальных оттенках: сиденье – насыщенного цвета бордо, а спинка в темно-сером тоне. Черный металлический каркас обеспечивает прочность и долговечность, создавая гармоничный контраст с мягкой текстильной обивкой.
Дизайн и комфорт
Особенность модели – цилиндрическая мягкая спинка, придающая стулу оригинальность и обеспечивающая удобную поддержку спины. Объемное сиденье с плотным наполнением делает посадку комфортной даже при длительном использовании.
Прочность и надежность
Металлический каркас гарантирует устойчивость конструкции, выдерживая нагрузку до 150 кг. Высокое качество материалов делает стул долговечным и устойчивым к повседневному использованию.
Стиль и универсальность
Этот стул идеально впишется в современный, минималистичный или эклектичный интерьер. Подойдет как для домашней кухни и балкона, так и для кафе, ресторанов или загородного дома. Компактные размеры и отсутствие подлокотников позволяют легко сочетать его с разными типами столов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина660 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветбордовый, темно-серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки20 кг
- Габариты упаковки для логистики670
- Изделия стопируютсяНет