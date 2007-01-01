Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Quill, светло-бежевый, черный
Стул Quill, светло-бежевый, черный
8 оценок
3 690
Стул Quill, светло-бежевый, черный - фото 1Стул Quill, светло-бежевый, черный - фото 2Стул Quill, светло-бежевый, черный - фото 3
NEW

Стул Quill, светло-бежевый, черный

Артикул: CH-082-946
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Элегантный дизайнерский стул с мягко изогнутыми формами и оригинальной архитектурой сиденья. Его характерная особенность — «вылетающие» в стороны подлокотники и текстурированная спинка, создающие эффект визуальной лёгкости и динамики. Такая форма не только придаёт стулу выразительный внешний вид, но и обеспечивает комфорт при длительном использовании.

Стул выполнен из прочного полипропилена, включая устойчивые ножки, которые окрашены в цвет, гармонирующий с сиденьем. Стул отлично подойдёт для современных интерьеров кухни, столовой, офиса или креативного пространства. Поставляется в разборном виде и требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалполипропилен
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

