Характеристики товара
Описание
Элегантный дизайнерский стул с мягко изогнутыми формами и оригинальной архитектурой сиденья. Его характерная особенность — «вылетающие» в стороны подлокотники и текстурированная спинка, создающие эффект визуальной лёгкости и динамики. Такая форма не только придаёт стулу выразительный внешний вид, но и обеспечивает комфорт при длительном использовании.
Стул выполнен из прочного полипропилена, включая устойчивые ножки, которые окрашены в цвет, гармонирующий с сиденьем. Стул отлично подойдёт для современных интерьеров кухни, столовой, офиса или креативного пространства. Поставляется в разборном виде и требует сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья435 мм
- Материалполипропилен
- Модификации стулаподлокотники
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет