Настоящее фото товара Стул Quill W, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Quill W, белый
8 оценок
3 690
Стул Quill W, белый - фото 1Стул Quill W, белый - фото 2Стул Quill W, белый - фото 3
Стул Quill W, белый

Артикул: CH-082-973
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Элегантный дизайнерский стул с мягко изогнутыми формами и оригинальной архитектурой сиденья. Его характерная особенность — «вылетающие» в стороны подлокотники и текстурированная спинка, создающие эффект визуальной лёгкости и динамики. Такая форма не только придаёт стулу выразительный внешний вид, но и обеспечивает комфорт при длительном использовании.

Стул выполнен из прочного полипропилена, включая устойчивые ножки, которые окрашены в цвет, гармонирующий с сиденьем. Стул отлично подойдёт для современных интерьеров кухни, столовой, офиса или креативного пространства. Поставляется в разборном виде и требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалполипропилен
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

