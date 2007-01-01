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Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
70 оценок
7 59053
15 880 ₽
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Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки - фото 1Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки - фото 2Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки - фото 3Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки - фото 4Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки - фото 5Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки - фото 6Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки - фото 7Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки - фото 8Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки - фото 9Видеообзор стула Роза - ChiedoCover - видео 10
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Реальное изображение товара 1 Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки производства ChiedoCover
+84Реальное изображение товара 7 Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Артикул: CH-012-264
70 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8,7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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