Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Parker — это современная и стильная модель, которая органично впишется в деловой интерьер и подчеркнёт статус владельца. Элегантный силуэт с высокой спинкой создаёт солидный образ, обеспечивая при этом комфорт в течение рабочего дня. Обивка кресла выполнена из износостойкой ткани. Внутренний наполнитель — адаптивная пена memory foam, которая подстраивается под форму тела и обеспечивает мягкую, но упругую посадку. Подлокотники из алюминия с накладками из ткани сочетают в себе лаконичность формы и удобство. Алюминиевая крестовина диаметром 70 см придаёт конструкции устойчивость и прочность. Механизм качания мультиблок позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его в нескольких положениях. Максимальная нагрузка — 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина645 мм
- Глубина600 мм
- Высота1110/1205 мм
- Ширина сиденья645 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья480/560 мм
- Вес30 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет