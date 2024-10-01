Характеристики товара
Описание
Лаконичное компьютерное кресло Libra в современном стиле. Эта уникальная модель будет прекрасно смотреться как в высокотехнологичной обстановке хай-тек, так и в помещении, оформленном в скандинавском стиле. Белая спинка изготовлена из прочного PP-пластика, внутренняя обивка и подушка на сиденье из экокожи в черном цвете. Крестовина выполнена из металла, окрашенного порошковой краской в черном оттенке. Кресло оборудовано колесиками для более удобного пользования. Высота сиденья не регулируется и составляет 48,5 см. Максимальная нагрузка до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина535 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Вес8.25 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалметалл, пластик, экокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки575 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки10.35 кг