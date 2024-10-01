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Кресло офисное LIBRA NL, экокожа, белый

Артикул: CH-067-974
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичное компьютерное кресло Libra в современном стиле. Эта уникальная модель будет прекрасно смотреться как в высокотехнологичной обстановке хай-тек, так и в помещении, оформленном в скандинавском стиле. Белая спинка изготовлена из прочного PP-пластика, внутренняя обивка и подушка на сиденье из экокожи в черном цвете. Крестовина выполнена из металла, окрашенного порошковой краской в черном оттенке. Кресло оборудовано колесиками для более удобного пользования. Высота сиденья не регулируется и составляет 48,5 см. Максимальная нагрузка до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Вес8.25 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалметалл, пластик, экокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки575 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки10.35 кг

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