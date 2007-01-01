Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Родео Бар конус барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Родео Бар конус барный, бежевый
13 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Родео Бар конус барный, бежевый - фото 1

Стул Родео Бар конус барный, бежевый

Артикул: CH-072-228
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья750 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Родео Бар конус полубарный, бежевый
Фотография товара Стул Родео Бар конус полубарный, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Родео Бар кросс конус, бежевый
Фотография товара Стул Родео Бар кросс конус, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья750 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Барный стул Амазар бежевый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амазар бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 09010
11 090 ₽Оптовая цена

Барный стул Амазар бежевый/ черный

32
В наличии 6 шт.
Фотография товара Барный стул Хорген, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Хорген, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Барный стул Хорген, черный каркас

13
Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, зеленый

14
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул барный Asti Экокожа Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Asti Экокожа Красный

11
В наличии 79 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Net Stool, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Net Stool, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Net Stool, тортора

14
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул барный Партон, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Партон, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Стул барный Партон, голубой

9
Настоящее фото товара Стул Терра Бар конус барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар конус барный, синий

11
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Сиерра Бар кросс конус барный, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стул Сиерра Бар кросс конус барный

14
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с пюпитром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с пюпитром, белый, черный

11
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), красный

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Настоящее фото товара Тележка лофт Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Тележка лофт Лайт

5
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, белая

36
Фотография товара Столик барный Рим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный Рим, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Столик барный Рим

36
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от33 473

Тележка для прямоугольных столов

46
Настоящее фото товара Тележка сервировочная металлическая, 2 яруса, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

Тележка сервировочная металлическая, 2 яруса

9
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная

30
Фотография товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый

7
В наличии 48 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Эйдж, произведённого компанией ChiedoCover
43 890
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Эйдж

13

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Sela, мягкое сидение от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Sela, мягкое сидение, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул барный Sela, мягкое сидение

11
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Vault, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Vault, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 79043
9 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Vault, экокожа, бежевый

26
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar square барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar square барный, бежевый

11
В наличии 13 шт.
Фотография товара Барный стул Эмма, черный, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Эмма, черный, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Барный стул Эмма, черный, светлое дерево

7
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с подлокотниками, белый, черный

5
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг, черный, серебряный

6
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и пюпитром, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и пюпитром, серый, черный

14
Настоящее фото товара Стул барный Бордо плетеный из роупа, каркас из стали серый (РАЛ7022), роуп серый 15мм, ткань серая 017, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена

Стул барный Бордо плетеный из роупа, каркас из стали серый (РАЛ7022), роуп серый 15мм, ткань серая 017

6
Фотография товара Стул барный Фолкрик, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фолкрик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул барный Фолкрик, коричневый

8
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул барный Матра, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Матра, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Матра, белый

12
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Стул Родео Бар конус барный, бежевый
Стул Родео Бар конус барный, бежевый
9 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Настоящее фото товара Тележка лофт Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Тележка лофт Лайт

5
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, белая

36
Фотография товара Столик барный Рим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный Рим, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Столик барный Рим

36

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Скоро лето
Скоро лето

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать барные стулья?
Как выбрать барные стулья?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 Биоразлагаемые стулья
Биоразлагаемые стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности