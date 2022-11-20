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Барный стул Хорген, черный каркас

Артикул: CH-051-151
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота720 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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