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Настоящее фото товара Стул Родео Бар конус барный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Родео Бар конус барный
6 оценок
9 490
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Стул Родео Бар конус барный - фото 1

Стул Родео Бар конус барный

Артикул: CH-072-209
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья750 мм
  • Цветтемно-серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья750 мм
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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