Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Родео Бар кросс конус барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Родео Бар кросс конус барный, желтый
5 оценок
10 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Родео Бар кросс конус барный, желтый - фото 1

Стул Родео Бар кросс конус барный, желтый

Артикул: CH-072-188
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Clouds 360, белый, черный
Фотография товара Стул Clouds 360, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый
Фотография товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул полубарный пластиковый Wave, лён от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Wave, лён, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Стул полубарный пластиковый Wave, лён

117
Фотография товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Cтул Eames DSWButterfly Барный Коричневый

36
Фотография товара Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр

12
Фотография товара Стул пластиковый барный Net Stool, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Net Stool, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Net Stool, коралловый

12
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул барный Eclipce, черно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Eclipce, черно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590

Стул барный Eclipce, черно-коричневый

11
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus барный, желтый

14
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus барный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus барный, темно-серый

5
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с пюпитром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с пюпитром, белый, черный

11
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый

7
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, черный

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Олд, произведённого компанией ChiedoCover
52 890
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Олд

8
Распродажа
Фотография товара Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽

Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый

40
Фотография товара Барная стойка Лапуа,черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Лапуа,черная, произведённого компанией ChiedoCover
от37 490
Оптовая цена

Барная стойка Лапуа,черная

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Слуга кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол Слуга кофейный

48
Хит
Фотография товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19056
2 690 ₽

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

36
В наличии 16 шт.
Фотография товара Барный стол Руби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Руби, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Барный стол Руби

7
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Нагпур боковой на роликах, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нагпур боковой на роликах, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стол Нагпур боковой на роликах, серый

34
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий

46

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул Bello Bar Latte от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bello Bar Latte, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Стул Bello Bar Latte

13
Настоящее фото товара Стул Elis Bar square барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar square барный, серый

8
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый

9
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, черный

15
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и пюпитром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и пюпитром, белый, черный

12
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и пюпитром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и пюпитром, черный

5
Фотография товара Стул барный Грэт, серый, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Грэт, серый, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Стул барный Грэт, серый, молочный

8
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул барный Фредди Арм, вельвет, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фредди Арм, вельвет, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул барный Фредди Арм, вельвет, зеленый

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Табурет Ретро полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Ретро полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Табурет Ретро полубарный

7
Распродажа
Фотография товара Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 7903
7 990 ₽

Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево

5
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Стул Родео Бар кросс конус барный, желтый
Стул Родео Бар кросс конус барный, желтый
10 290
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Олд, произведённого компанией ChiedoCover
52 890
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Олд

8
Распродажа
Фотография товара Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽

Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый

40
Фотография товара Барная стойка Лапуа,черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Лапуа,черная, произведённого компанией ChiedoCover
от37 490
Оптовая цена

Барная стойка Лапуа,черная

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Пластиковая мебель
Пластиковая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Преимущества пластиковых столов
Преимущества пластиковых столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.05.2026 Мягкие стулья с выбором основания
Мягкие стулья с выбором основания

Перейдите, чтобы узнать подробности