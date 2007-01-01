Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Родео Бар кросс конус барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Родео Бар кросс конус барный, бежевый
14 оценок
10 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Родео Бар кросс конус барный, бежевый - фото 1

Стул Родео Бар кросс конус барный, бежевый

Артикул: CH-072-238
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Clouds 360, белый, черный
Фотография товара Стул Clouds 360, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый
Фотография товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Консек барный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Консек барный, белый

50
Фотография товара Стул барный Олимп красный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Олимп красный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Олимп красный, экокожа

63
Распродажа
Фотография товара Стул барный Флекс велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 9903
8 190 ₽Оптовая цена

Стул барный Флекс велюр черный

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул полубарный Фаро, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, черный

38
В наличии 10 шт.
Фотография товара Cтул Eames DSW ECO Барный Желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW ECO Барный Желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Cтул Eames DSW ECO Барный Желтый

38
Фотография товара Барный стул Plato dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Plato dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Барный стул Plato dark grey

38
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Signal Ткань Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Signal Ткань Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул барный Signal Ткань Темно-серый

12
Фотография товара Стул барный Grace Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул барный Grace Экокожа Черный

7
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар барный, синий

11
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул барный Фусиа черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фусиа черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул барный Фусиа черный

9
В наличии 17 шт.

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, спандекс бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, спандекс бирюзовый

41
Распродажа
Фотография товара Стол Лион барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион барный, произведённого компанией ChiedoCover
5 59038
8 990 ₽

Стол Лион барный

10
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Мовер, произведённого компанией ChiedoCover
62 690
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Мовер

7
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, красный

45
Фотография товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый

7
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол сервировочный Виктори , золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол сервировочный Виктори , золото, произведённого компанией ChiedoCover
52 790

Стол сервировочный Виктори , золото

13
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Чехол на стул 70, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 70, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Чехол на стул 70, журавинка белый

38

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Гвалиор, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гвалиор, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Барный стул Гвалиор, белая кожа

26
В наличии 379 шт.
Фотография товара Барный стул Круз , темно-коричневый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , темно-коричневый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Барный стул Круз , темно-коричневый глянец

34
Распродажа
Фотография товара Стул барный Dome, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Dome, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 59025
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Dome, экокожа, коричневый

26
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Arch, экокожа, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Arch, экокожа, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 59035
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Arch, экокожа, светло-серый

26
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс конус барный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Терра Бар кросс конус барный

8
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул барный Марта, дуб натуральный, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марта, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
48 090

Стул барный Марта, дуб натуральный, массив дуба

12
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул барный Эприл, серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Эприл, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стул барный Эприл, серый, велюр

10
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стул барный Матра, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Матра, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Матра, серый

15
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Хелмет, каркас серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Хелмет, каркас серебро, черный

6
Фотография товара Стул барный Ластинг, бежевый, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ластинг, бежевый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390

Стул барный Ластинг, бежевый, темно-коричневый

5

Товар в корзине

Стул Родео Бар кросс конус барный, бежевый
Стул Родео Бар кросс конус барный, бежевый
10 290
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, спандекс бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, спандекс бирюзовый

41
Распродажа
Фотография товара Стол Лион барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион барный, произведённого компанией ChiedoCover
5 59038
8 990 ₽

Стол Лион барный

10
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Мовер, произведённого компанией ChiedoCover
62 690
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Мовер

7

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Металлические дизайнерские стулья
Металлические дизайнерские стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Пластиковые стулья: экономия или тренд?
Пластиковые стулья: экономия или тренд?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как обустроить кабинет в офисе?
Как обустроить кабинет в офисе?

Перейдите, чтобы узнать подробности