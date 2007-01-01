Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево
7 990
Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево

Артикул: CH-084-185
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
Характеристики товара

Описание

Барный стул TOLIX со спинкой — акцент для интерьера с характером. Стул TOLIX в красном глянцевом исполнении — это стильный и функциональный элемент интерьера, вдохновлённый легендарным французским дизайном. Контраст между насыщенным цветом основания и сиденьем из тёмного дерева создаёт выразительный акцент, который оживит любое пространство. Каркас выполнен из прочной стали — материала, который гарантирует надёжность, устойчивость к нагрузкам и долговечность. Глянцевое покрытие придаёт поверхности глубину и блеск, а также защищает от влаги и царапин. Стул выдерживает нагрузку до 130 кг, оставаясь при этом лёгким и удобным в использовании. Удобная спинка поддерживает поясницу, обеспечивая комфорт при длительном сидении. Перекладина для ног снимает нагрузку с ног, делая посадку ещё более удобной. Высота сиденья — 75,5 см — оптимальна для барных стоек и высоких столов. Модель стопируется, что удобно для хранения и экономии пространства — особенно в заведениях с перемещаемой мебелью. Специальные подпятники на ножках защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Этот стул станет идеальным выбором для кафе, баров, офисов, кухонь или креативных пространств. Его индустриальный стиль, яркая палитра и узнаваемая геометрия делают его не только функциональным предметом мебели, но и декоративным акцентом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

  • Вес6 кг
  • Материалметалл, сталь
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка130
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветкрасный, темно-коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Вес упаковки26 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

