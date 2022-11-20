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Стул Rustic

Артикул: CH-050-193
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив ясеня, материал ножек - массив ясеня, материал сиденья - ротанг, ткань.

Размер упаковки: 57х67х22 см.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота спинки370 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяверевочное плетение
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Объём упаковки0.08 м3

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