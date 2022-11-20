Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив ясеня, материал ножек - массив ясеня, материал сиденья - ротанг, ткань.
Размер упаковки: 57х67х22 см.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота спинки370 мм
- Вес7.3 кг
- Материалдерево
- Материал сиденьяверевочное плетение
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Объём упаковки0.08 м3