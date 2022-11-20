Фотография Кресло Орфей от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло Орфей

4.6
Оптовая цена при покупке от 10 штот 6 590 ₽
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Кресло Орфей
Кресло Орфей
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Кресло Орфей

4.6
6590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота940 мм
  • Вес6 кг

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