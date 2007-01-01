Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Satori, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Satori, светло-коричневый
13 оценок
13 390
Товар в корзине. Перейти
Диван Satori, светло-коричневый - фото 1Диван Satori, светло-коричневый - фото 2Диван Satori, светло-коричневый - фото 3Диван Satori, светло-коричневый - фото 4Диван Satori, светло-коричневый - фото 5Диван Satori, светло-коричневый - фото 6Диван Satori, светло-коричневый - фото 7
NEW

Диван Satori, светло-коричневый

Артикул: CH-084-210
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн дивана позволяют с одинаковым успехом использовать его как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материалвелюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Сиэтл угловой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сиэтл угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от103 990
Оптовая цена

Диван Сиэтл угловой

36
Фотография товара Диван Хардвар вельвет, ash от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хардвар вельвет, ash, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Хардвар вельвет, ash

63
Фотография товара Диван Варди, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от40 690
Оптовая цена

Диван Варди, синий

91
Фотография товара Диван Riolo, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от109 090
Оптовая цена

Диван Riolo, терракот

57
Фотография товара Диван Бриджит 208 изумрудный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 изумрудный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 изумрудный, белый

15
Распродажа
Фотография товара Диван Эндино рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Эндино рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 9901
37 000 ₽

Диван Эндино рогожка серый

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Хелиа, серый, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, серый, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
77 290

Диван Хелиа, серый, 2000

8
Фотография товара Диван Хелиа, молочный, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, молочный, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
77 290

Диван Хелиа, молочный, 2000

6
Распродажа
Фотография товара Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
99 99010
111 090 ₽

Диван Amsterdam трёхместный, светло-серый, черный

11
Хит
Настоящее фото товара Диван Рондо, 1000мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490

Диван Рондо, 1000мм

86

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Стефан, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Стефан, бежевый

13
Настоящее фото товара Стул поворотный Pulse, серый, произведённого компанией ChiedoCover
71 890

Стул поворотный Pulse, серый

8
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), салатовый

15
Фотография товара Стул Eternal, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eternal, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Стул Eternal, горчичный

7
Настоящее фото товара Стул кухонный Nocturne, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул кухонный Nocturne, серый, черный

8
Распродажа
Фотография товара Стул Sevyn, букле мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sevyn, букле мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Sevyn, букле мятный

26
В наличии 33 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, розовый, черный, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, розовый, черный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, розовый, черный, металл

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул UNO, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул UNO, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул UNO, серый, белый

11
В наличии 255 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / chrome от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / chrome, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул на металлокаркасе Fold 1 складной beige / chrome

6
Настоящее фото товара Стул кухонный Silo, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 090

Стул кухонный Silo, бежевый, черный

5

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от129 490
Оптовая цена

Диван Clash трехместный с оттоманкой, бежевый велюр

5
Фотография товара Диван Wiren, серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Wiren, серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена

Диван Wiren, серая рогожка

13
Фотография товара Диван Wiren, бежевая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Wiren, бежевая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590
Оптовая цена

Диван Wiren, бежевая рогожка

5
Фотография товара Диван Andora, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Andora, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от70 290
Оптовая цена

Диван Andora, желтый велюр

6
Фотография товара Диван Френда, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Френда, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Диван Френда, серый, каркас черный

10
Фотография товара Модуль Борн, кресло, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, кресло, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена

Модуль Борн, кресло, кремовый

11
Фотография товара Модуль Борн, оттоманка, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модуль Борн, оттоманка, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Модуль Борн, оттоманка, кремовый

15
Фотография товара Диван Честер, оранжевый, велюр, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, оранжевый, велюр, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
56 790

Диван Честер, оранжевый, велюр, 2000

13
Распродажа
Фотография товара Диван Riolo, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
81 09010
90 090 ₽

Диван Riolo, светло-зеленый

7
New
Фотография товара Диван Satori, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Satori, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Диван Satori, оранжевый

14

Товар в корзине

Диван Satori, светло-коричневый
Диван Satori, светло-коричневый
13 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Стефан, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Стефан, бежевый

13
Настоящее фото товара Стул поворотный Pulse, серый, произведённого компанией ChiedoCover
71 890

Стул поворотный Pulse, серый

8
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), салатовый

15
Фотография товара Стул Eternal, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eternal, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Стул Eternal, горчичный

7

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности