Характеристики товара
Описание
Диван — это воплощение современной эргономики, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Главная изюминка модели — широкий подлокотник и массивная спинка, которые создают ощущение защищённости и уюта, словно вы находитесь в мягком коконе.Конструктивная особенность дивана отлично работает на практике: широкая поверхность подлокотника служит удобной опорой для рук, дополнительным местом для подушек или уютных пледов, а также естественным барьером, разделяющим зоны отдыха. Благодаря углу и широким элементам конструкции на диване легко разместится вся семья или компания друзей, при этом у каждого будет своё комфортное место.Создайте центр притяжения в вашем доме. Диван — это баланс стиля, комфорта и продуманной функциональности!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2750 мм
- Глубина1450 мм
- Высота730 мм
- Материалфанера, пластик, ткань, ЛДСП, пенополиуретан
- Материал сиденьяткань
- Механизмеврокнижка
- Цветсветло-коричневый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки110 кг
- Объём упаковки2.91 м3
- Изделия стопируютсяНет