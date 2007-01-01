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Настоящее фото товара Диван угловой Эллой, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван угловой Эллой, светло-коричневый
13 оценок
53 890
Товар в корзине. Перейти
Диван угловой Эллой, светло-коричневый - фото 1Диван угловой Эллой, светло-коричневый - фото 2Диван угловой Эллой, светло-коричневый - фото 3Диван угловой Эллой, светло-коричневый - фото 4Диван угловой Эллой, светло-коричневый - фото 5

Диван угловой Эллой, светло-коричневый

Артикул: CH-087-389
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2750 мм
  • Глубина1450 мм
  • Высота730 мм
  • Материалфанера, пластик, ткань, ЛДСП, пенополиуретан
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван — это воплощение современной эргономики, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Главная изюминка модели — широкий подлокотник и массивная спинка, которые создают ощущение защищённости и уюта, словно вы находитесь в мягком коконе.Конструктивная особенность дивана отлично работает на практике: широкая поверхность подлокотника служит удобной опорой для рук, дополнительным местом для подушек или уютных пледов, а также естественным барьером, разделяющим зоны отдыха. Благодаря углу и широким элементам конструкции на диване легко разместится вся семья или компания друзей, при этом у каждого будет своё комфортное место.Создайте центр притяжения в вашем доме. Диван — это баланс стиля, комфорта и продуманной функциональности!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2750 мм
  • Глубина1450 мм
  • Высота730 мм
  • Материалфанера, пластик, ткань, ЛДСП, пенополиуретан
  • Материал сиденьяткань
  • Механизмеврокнижка
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки110 кг
  • Объём упаковки2.91 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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