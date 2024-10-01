Товар в корзине. Перейти
Стул школьный Бостон - фото 1

Стул школьный Бостон

Артикул: CH-057-342
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул школьный Лайт
Фотография товара Стул школьный Лайт от компании ChiedoCover.
Следующий Стол ученический Лама
Фотография товара Стол ученический Лама от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветоранжевый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Q5 (на прутке со столиком) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на прутке со столиком), произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стул Q5 (на прутке со столиком)

56
Фотография товара Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ)

129
Распродажа
Фотография товара Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 79027
15 990 ₽Оптовая цена

Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)

45
Фотография товара Стул Amaretto, античный серо-бежевый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Amaretto, античный серо-бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Amaretto, античный серо-бежевый/ черный каркас

68
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bari розовый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bari розовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09030
4 390 ₽Оптовая цена

Стул Bari розовый велюр/ черный каркас

62
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Remi, античный графит велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remi, античный графит велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Remi, античный графит велюр

100
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Tycoon, бежевый/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tycoon, бежевый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул Tycoon, бежевый/ белый каркас

94
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79062
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW зеленый

33
В наличии 132 шт.
Фотография товара Стул Chilli серебристо-серый велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilli серебристо-серый велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Chilli серебристо-серый велюр, белый каркас

54
Распродажа
Фотография товара Стул CHILLI-Q розовый, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул CHILLI-Q розовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09026
5 490 ₽Оптовая цена

Стул CHILLI-Q розовый, белый каркас

98
В наличии 16 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников

471
В наличии 10 шт.
Фотография товара Конфигурация складных столов №3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
от85 690
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №3

183
Фотография товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный

497
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*600, серый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*600, серый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Стол Лидер 1, 1200*600, серый, черный, без отбойников

9
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 1200*800, венге, кромка ПВХ

8
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500*750, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1500*750, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стол Лидер 3, D 1500*750, белый, каркас белый

14
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела ученические стулья

Настоящее фото товара Стул ученический Ардис, регулируемый, на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул ученический Ардис, регулируемый, на колесной основе

109
Настоящее фото товара Стул ученический регулируемый Бюджет, рост 4-6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул ученический регулируемый Бюджет, рост 4-6

6
В наличии 56 шт.
Фотография товара Стул ученический регулируемый Ученик, рост 2-4, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ученический регулируемый Ученик, рост 2-4, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул ученический регулируемый Ученик, рост 2-4, серый

8
Настоящее фото товара Стул ученический регулируемый Бюджет, рост 2-4, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул ученический регулируемый Бюджет, рост 2-4

9
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стул ученический Россия, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул ученический Россия

7

Товар в корзине

Стул школьный Бостон
Стул школьный Бостон
от 10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников

471
В наличии 10 шт.
Фотография товара Конфигурация складных столов №3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
от85 690
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №3

183
Фотография товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный

497
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*600, серый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*600, серый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290

Стол Лидер 1, 1200*600, серый, черный, без отбойников

9