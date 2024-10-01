Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь
- Цветоранжевый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Q5 (на прутке со столиком)
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ)
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)
Стул Amaretto, античный серо-бежевый/ черный каркас
Стул Bari розовый велюр/ черный каркас
Стул Remi, античный графит велюр
Стул Tycoon, бежевый/ белый каркас
Стул Eames DSW зеленый
Стул Chilli серебристо-серый велюр, белый каркас
Стул CHILLI-Q розовый, белый каркас
Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников
Конфигурация складных столов №3
Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный
Стол Лидер 1, 1200*600, серый, черный, без отбойников
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, кромка ПВХ
Стол Лидер 3, D 1500*750, белый, каркас белый
Стул ученический Ардис, регулируемый, на колесной основе
Стул ученический регулируемый Бюджет, рост 4-6
Стул ученический регулируемый Ученик, рост 2-4, серый
Стул ученический регулируемый Бюджет, рост 2-4
Стул ученический Россия