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Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево
44 оценки
3 89034
5 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево - фото 1Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево - фото 2Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево - фото 3Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево - фото 4Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево - фото 5Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево - фото 6Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево - фото 7Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево - фото 8Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево - видео 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево

Артикул: CH-017-481
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Он выполнен с использованием качественных материалов, включая деревянные подлокотники, которые придают стулу элегантность и прочность. Его каркас сделан из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Обивка сиденья и спинки выполнена из прочной и долговечной экокожи, благодаря которой стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.

• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.

• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.

• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. В качестве материала для обивки использован качественный кожзам, обладающий высокой износостойкостью и устойчивостью к выцветанию. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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