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Настоящее фото товара Стул Сиерра Конус, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сиерра Конус
14 оценок
11 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Сиерра Конус - фото 1

Стул Сиерра Конус

Артикул: CH-072-474
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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