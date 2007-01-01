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Настоящее фото товара Стул Стэнд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Стэнд, серый
10 оценок
2 090
Товар в корзине. Перейти
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Стул Стэнд, серый

Артикул: CH-088-161
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина415 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Широкий ассортимент материалов обивки и цветовых решений позволяет выбрать идеальный вариант. Стул предназначен для использования в барах и кафе, учебных заведениях, а также в других помещениях для ожидания, работы и отдыха. Он оснащен широким сиденьем и удобной спинкой для максимального комфорта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина415 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья415 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.6 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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