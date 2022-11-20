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Кресло Байрон

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветкрасный

Популярные варианты обивки

Кресло Байрон - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Байрон - обивка в цвете 0909
Кресло Байрон - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Байрон - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Байрон - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Байрон - обивка в цвете CreamCream
Кресло Байрон - обивка в цвете 666666
Кресло Байрон - обивка в цвете 0404
Кресло Байрон - обивка в цвете ecruecru
Кресло Байрон - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Байрон - обивка в цвете 1414
Кресло Байрон - обивка в цвете 88
Кресло Байрон - обивка в цвете 4141
Кресло Байрон - обивка в цвете 2626
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Кресло Байрон — выполненные заказы

Фотография товара Кресло Байрон, Nella 089, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Кресло Байрон, Nella 089, цвет ножек-старинный орехФотография товара Кресло Байрон, велюр изумруд, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Кресло Байрон, велюр изумруд, цвет ножек-венгеФотография товара Кресло Байрон, велюр красный, цвет ножек-чёрный от компании ChiedoCover.Кресло Байрон, велюр красный, цвет ножек-чёрныйФотография товара Стулья Байрон, бежевый, изумрудный от компании ChiedoCover.Стулья Байрон, бежевый, изумрудныйФотография товара Кресло Байрон голубое от компании ChiedoCover.Кресло Байрон голубое
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