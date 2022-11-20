Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина660 мм
- Глубина700 мм
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветкрасный
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стул Tolix с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, синий деревянный
Стул Такер, серый деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Столешница Дуолит, прямоугольник 110x70
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден