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Настоящее фото товара Кресло Байрон, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Байрон
46 оценок
15 39011
17 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Байрон производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Байрон производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Байрон производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Байрон производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Байрон производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Байрон производства ChiedoCover
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Кресло Байрон

Артикул: CH-001-599
46 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Байрон - стильная модель для атмосферных пространств

Подходит для: рестораны, бары, дизайнерские кафе.

Преимущества:

- выразительный дизайн
- создаёт акцент в интерьере
- комфортная посадка

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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