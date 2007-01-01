Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Forli, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Forli, светло-серый
14 оценок
89 09011
98 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Forli, светло-серый - фото 1Кресло Forli, светло-серый - фото 2Кресло Forli, светло-серый - фото 3Кресло Forli, светло-серый - фото 4Кресло Forli, светло-серый - фото 5Кресло Forli, светло-серый - фото 6Кресло Forli, светло-серый - фото 7
Распродажа

Кресло Forli, светло-серый

Артикул: CH-083-188
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья950 мм
  • Глубина сиденья1070 мм
  • Высота до сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Фотография товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Forli — кресло для вашего беззаботного настроения и отдыха гармонично впишется в интерьер с расслабляющей атмосферой, где преобладает непринуждённость, очарование домашнего уюта. Именно это отражается во внешней форме модели — плавные, округлые, линии, тактильная обивка, низкая посадка, закруглённая спинка, усиленная мягкими подушками. Эти детали создают спокойный, но выразительный силуэт, который рождает чувство защищённости, обеспечивая необходимую степень уединения.Кресло специально разработано для ваших драгоценных минут релакса. Хотите ли вы прочитать пару страниц новой книги, выпить чашку ароматного чая, посмотреть любимые фото или просто поболтать с кем-то близким — любое ваше занятие будет сопровождаться самыми тёплыми и искренними ощущениями. Дружелюбный дизайн кресла Forli повысит комфорт и и привлекательность любого пространства.Лицевой чехол изделия – несъемный.Лицевой чехол подушек сидения и спинки – съемный, на застежке молнии.Платформа основания изготовлена из плиты МДФ толщиной 24 мм., с поворотным механизмом, окрашена эмалью.Опоры – подпятники с фетровыми накладками.В комплект входят 2 подушки спинки, размером 57х57.Максимальная нагрузка на сидение - 100 кг.Изделие поступает в собранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья950 мм
  • Глубина сиденья1070 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Диаметр1230 мм
  • Цветсерый
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Камелия шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камелия шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99026
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Камелия шоколад

26
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, цвет пыльная роза

70
Фотография товара Кресло Nils от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nils, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло Nils

46
В наличии 25 шт.
Фотография товара Кресло Ева, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, бежевое

36
Фотография товара Кресло Лора венге, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора венге, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора венге, бежевое

44
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Floret белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 19011
17 990 ₽Оптовая цена

Кресло Floret белый

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый

5
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло Бетрон 6135, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бетрон 6135, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кресло Бетрон 6135, серый

14
Фотография товара Кресло College BX-3323/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3323/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3323/Beige

12
Настоящее фото товара Кресло Гэрью Синее с Пуфом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Гэрью Синее с Пуфом

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Gem серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem серый, хром

5
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69028
13 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Барбара велюр терракотовый

26
В пути 50 шт.
Фотография товара Стул Halmar K438, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K438, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Стул Halmar K438, зеленый

96
Фотография товара Стул компьютерный Altai SL 6D от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Altai SL 6D, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Стул компьютерный Altai SL 6D

15
В наличии 105 шт.
Фотография товара Стул Мила, велюр Nova 110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр Nova 110, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр Nova 110

80
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, зеленый

26
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул Halmar Kraken, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Kraken, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Halmar Kraken, бежевый

54
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar square, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar square, желтый

15
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Канан ножки золото, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Канан ножки золото, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул Канан ножки золото, серый

57
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus полубарный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus полубарный, желтый

6
В наличии 130 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Лаура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29030
20 290 ₽

Кресло Лаура

37
Фотография товара Кресло Рио, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рио, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Рио, серое

38
Фотография товара Кресло Ессей, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессей, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
33 390
Оптовая цена

Кресло Ессей, желтое

39
Фотография товара Кресло Неаполь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Кресло Неаполь

32
Фотография товара Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
84 690
Оптовая цена

Кресло для отдыха Halmar Almond, розовый

39
Фотография товара Кресло Zefir, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Zefir, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от70 200
Оптовая цена

Кресло Zefir, велюр серый

12
Фотография товара Кресло конференц ZB-1001V от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц ZB-1001V, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Кресло конференц ZB-1001V

9
Настоящее фото товара Кресло офисное AL779, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
Оптовая цена

Кресло офисное AL779, ткань, сетка

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Bri, светло-серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bri, светло-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
12 39019
15 290 ₽

Кресло Bri, светло-серый, ткань

11
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Mia, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mia, серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 490

Кресло Mia, серый

5

Товар в корзине

Кресло Forli, светло-серый
Кресло Forli, светло-серый
89 090
98 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Gem серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem серый, хром

5
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69028
13 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Барбара велюр терракотовый

26
В пути 50 шт.
Фотография товара Стул Halmar K438, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K438, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Стул Halmar K438, зеленый

96
Фотография товара Стул компьютерный Altai SL 6D от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Altai SL 6D, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Стул компьютерный Altai SL 6D

15
В наличии 105 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности