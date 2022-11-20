Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина520 мм
- Высота1070 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья800 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Bruno винный
Стул Bruno зелёный
Стул Leo латте
Стул Leo кофейный
Стул Leo светло-бирюзовый
Стул Leo светло-зелёный
Стул Альварес барный, лофт
Стул барный Нэльсон, желтый
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стул Кроссбэк, корица
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN
Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Барный стул Вайден черный
Стул барный Деманск дуб кера
Барный стул Марк, зеленый
Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый
Стул барный Kesha
Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа серый
Барный стул Billy регулируемый, белый
Стул барный Fly, комбинированный велюр, ножки бук