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Стул барный Signal Ткань Латте

Артикул: CH-052-421
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1070 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый

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