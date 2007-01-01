Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Сиерра Конус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сиерра Конус, бежевый
6 оценок
11 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Сиерра Конус, бежевый - фото 1

Стул Сиерра Конус, бежевый

Артикул: CH-072-450
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сиерра Бар скуар барный, бежевый
Фотография товара Стул Сиерра Бар скуар барный, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сиерра Кросс конус, бежевый
Фотография товара Стул Сиерра Кросс конус, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Париж Ткань Темно-Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Париж Ткань Темно-Серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 02012
44 000 ₽Оптовая цена

Париж Ткань Темно-Серый

54
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89026
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл

60
Фотография товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа

59
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Каса темно-серый, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Каса темно-серый, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 79026
13 090 ₽Оптовая цена

Стул Каса темно-серый, велюр / черный каркас

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/зелёный

10
Фотография товара Стул барный Amelia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Amelia, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул барный Amelia

11
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс Орендж, велюр Велутто 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас РАЛ 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс Орендж, велюр Велутто 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас РАЛ 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс Орендж, велюр Велутто 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас РАЛ 9005

12
Фотография товара Стул Уэллс, массив бука, анабель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уэллс, массив бука, анабель, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Уэллс, массив бука, анабель

6
Фотография товара Стул Флоид, коричневый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флоид, коричневый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул Флоид, коричневый, светлое дерево

9
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тилль, велюр, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 0903
9 290 ₽

Стул Тилль, велюр, зеленый

9
В наличии 39 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Lade, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lade, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Кресло Lade, белый букле

7
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Фэни горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Фэни горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
29 0904
29 990 ₽

Кресло лаунж Фэни горчичный

12
В наличии 10 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тиара 83, каркас орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тиара 83, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тиара 83, каркас орех

13
Фотография товара Кресло Main Люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Main Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Main Люкс

14
Фотография товара Кресло Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Трио

30
Фотография товара Кресло Derke, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Derke, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Кресло Derke, серый велюр

14
Фотография товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-B Black

13
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, бежевый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, бежевый, золотой

10
Фотография товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 72, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, велюр Велютто 72, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Полукресло Флорида, велюр Велютто 72, ножки бук морилка старинный орех

11

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 1905
6 490 ₽

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

62
Настоящее фото товара Стул барный МАРСЕЛЬ черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный МАРСЕЛЬ черный

50
Фотография товара Стул Jools, кремовый, серый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jools, кремовый, серый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Стул Jools, кремовый, серый/ золото

50
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар конус, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар конус

5
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный Солид Стейт, велюр, металл, белый, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный Солид Стейт, велюр, металл, белый, шоколад

8
Распродажа
Фотография товара Стул Бриф Оригинал, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 7903
5 950 ₽

Стул Бриф Оригинал, велюр, бежевый

8
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
7 9903
8 190 ₽

Стул Логан СН, велюр, изумрудный

5
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 9903
8 190 ₽

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, зеленый

5
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, кожа, бежевый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, кожа, бежевый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, кожа, бежевый, серебряный

15
Новинка
Фотография товара Стул Изо, металл, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, металл, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Стул Изо, металл, синий

9
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стул Сиерра Конус, бежевый
Стул Сиерра Конус, бежевый
11 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Lade, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lade, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Кресло Lade, белый букле

7
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Фэни горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Фэни горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
29 0904
29 990 ₽

Кресло лаунж Фэни горчичный

12
В наличии 10 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тиара 83, каркас орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тиара 83, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тиара 83, каркас орех

13
Фотография товара Кресло Main Люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Main Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Main Люкс

14

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности