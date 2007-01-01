Характеристики товара
Описание
Кресло из искусственного ротанга «Форио» коричневого цвета, разработано с возможностью регулировки уровня наклона для индивидуального комфорта.Данная модель с откинутой спинкой в максимальном положении вмещает в себя комфорт шезлонга, а в собранном виде – классического кресла.Модель обладает мягкими подушками из полиэстера серо-коричневого оттенка, устойчивого к намоканию благодаря влагоотталкивающей пропитке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина830 мм
- Высота1015 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес21 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки1030 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки22.50 кг
- Объём упаковки0.70 м3
- Изделия стопируютсяНет