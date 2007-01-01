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Форио кресло раскладное плетеное, коричневый - фото 1Форио кресло раскладное плетеное, коричневый - фото 2Форио кресло раскладное плетеное, коричневый - фото 3
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Форио кресло раскладное плетеное, коричневый

Артикул: CH-077-173
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло из искусственного ротанга «Форио» коричневого цвета, разработано с возможностью регулировки уровня наклона для индивидуального комфорта.Данная модель с откинутой спинкой в максимальном положении вмещает в себя комфорт шезлонга, а в собранном виде – классического кресла.Модель обладает мягкими подушками из полиэстера серо-коричневого оттенка, устойчивого к намоканию благодаря влагоотталкивающей пропитке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота1015 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес21 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.70 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Форио кресло раскладное плетеное, коричневый
Форио кресло раскладное плетеное, коричневый
80 990
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