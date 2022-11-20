Стул Тони, серый

11 оценок

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Стул Тони, серый

4.7
7 390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Цветсерый

Стул Тони, серый — выполненные заказы

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