Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Rune, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rune, белый, черный
11 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Rune, белый, черный - фото 1Стул Rune, белый, черный - фото 2Стул Rune, белый, черный - фото 3Стул Rune, белый, черный - фото 4
NEW

Стул Rune, белый, черный

Артикул: CH-082-970
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный стул с чётким, геометричным силуэтом и акцентом на прямые линии. Его минималистичная форма с высокой прямой спинкой подчёркивает строгую эстетику и визуальную лёгкость, при этом обеспечивая уверенную посадку и эргономику. Эта модель станет отличным выбором для интерьеров в стиле хай-тек, сканди или минимализм.

Корпус стула выполнен из прочного полипропилена, а устойчивые пластиковые ножки гармонично сочетаются с цветом сиденья. Стул поставляется в разобранном виде, легко собирается и подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

340
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79021
2 255 ₽

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый

150
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон Белый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99029
8 390 ₽

Стул Наполеон Белый, деревянный

413
Фотография товара Стул Eames DSR кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Eames DSR кремовый

82
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19026
33 590 ₽

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

38
Распродажа
Фотография товара Стул Texas экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Texas экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 39026
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Texas экокожа, серый

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена

Стул Бревик, синяя ткань, черный каркас

15
Фотография товара Стул барный Кольт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул барный Кольт, белый

7
В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Стул Florida, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, красный

12
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, красный

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло пластиковое Net, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net, антрацит

33
В наличии 90 шт.
Фотография товара Диван Vintage, велюр изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vintage, велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от55 790

Диван Vintage, велюр изумруд

35
-10% к цене сайта
Фотография товара Стул Safir, рогожка крем бинго 3, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, рогожка крем бинго 3, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Safir, рогожка крем бинго 3, венге

88
Фотография товара Диван-кровать Оливер 1400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Оливер 1400, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена

Диван-кровать Оливер 1400

11
Фотография товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Divo, оранжевый

55
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Кин, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Диван Кин, бежевый

68
Фотография товара Стул прозрачный Isy Antishock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул прозрачный Isy Antishock

38
Настоящее фото товара Диван Премьер, коричневый, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена

Диван Премьер, коричневый, двухместный

97
Распродажа
Фотография товара Стул Quirk кирпичный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quirk кирпичный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 29020
17 690 ₽Оптовая цена

Стул Quirk кирпичный, золото

12
Фотография товара Сканди Диван тканевый прямой розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сканди Диван тканевый прямой розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 390
Оптовая цена

Сканди Диван тканевый прямой розовый

59

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, пудра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, пудра, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, пудра

10
Фотография товара Стул Кэрол хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стул Кэрол хаки

26
В наличии 83 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ натур/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ натур/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ натур/жёлтый

6
Фотография товара Стул Evoke Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Evoke Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Evoke Serenity

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Elevo, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elevo, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул Elevo, велюр, молочный

26
В наличии 100 шт.В пути 48 шт.
Фотография товара Стул Jay, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jay, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул Jay, голубой

11
Распродажа
Фотография товара Стул Elle, латте, с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elle, латте, с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
13 69056
30 990 ₽

Стул Elle, латте, с золотыми ножками

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Стул на металлокаркасе Rendi gold / gray

5
В наличии 1 шт.
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Hoard, поворотный, корица, черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 290

Стул кухонный Hoard, поворотный, корица, черный

12
New
Настоящее фото товара Стул Endless, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
30 690

Стул Endless, чёрный

12

Товар в корзине

Стул Rune, белый, черный
Стул Rune, белый, черный
2 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло пластиковое Net, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net, антрацит

33
В наличии 90 шт.
Фотография товара Диван Vintage, велюр изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Vintage, велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от55 790

Диван Vintage, велюр изумруд

35
-10% к цене сайта
Фотография товара Стул Safir, рогожка крем бинго 3, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, рогожка крем бинго 3, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Safir, рогожка крем бинго 3, венге

88
Фотография товара Диван-кровать Оливер 1400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Оливер 1400, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена

Диван-кровать Оливер 1400

11

Акции для вас

Новость от 01.12.2023 Под любой кошелек - Пластиковые стулья в наличии
Под любой кошелек - Пластиковые стулья в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.01.2024 Под любой кошелек - Журнальные столики в наличии
Под любой кошелек - Журнальные столики в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.10.2018 Ткань Бифлекс: что за ткань?
Ткань Бифлекс: что за ткань?

Преимущества и особенности ткани Бифлекс