Характеристики товара
Описание
Широкий ассортимент материалов обивки и цветовых решений позволяет выбрать идеальный вариант. Стул предназначен для использования в барах и кафе, учебных заведениях, а также в других помещениях для ожидания, работы и отдыха. Он оснащен широким сиденьем и удобной спинкой для максимального комфорта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина415 мм
- Глубина550 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья415 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки4.6 кг
- Изделия стопируютсяНет