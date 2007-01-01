Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Step, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Step
14 оценок
8 390
Стул Step - фото 1Стул Step - фото 2Стул Step - фото 3Стул Step - фото 4Стул Step - фото 5

Стул Step

Артикул: CH-080-040
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Учебный стул Step — удобное и практичное решение для образовательных пространств, тренинговых залов и конференц-комнат. Стул имеет складную конструкцию с прочным металлическим кронштейном X-образной формы, что позволяет экономить место при хранении. Пюпитр с поворотной конструкцией на 190° делает его удобным для работы с ноутбуком, письмом или чтением. Эргономичная сетчатая спинка обеспечивает вентиляцию, а анатомическое сиденье с высокой эластичностью комфортно даже при длительном использовании. Доступен в трёх вариантах: на ножках, на ножках с пюпитром, на колесиках с пюпитром. Нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Вес9.3 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

