Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке 1 шт
Вес 16,41 кг
Объем 0,182
Основные характеристики
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке 1 шт
Вес 16,41 кг
Объем 0,182
Стул Аврилле, черный
Стул Агно, экокожа коричневая
Стул Агно, экокожа кремовая
Стул Агно, экокожа серая
Стул Агно, экокожа белая
Стул Агонданж, коричневый
Стул Агонданж, черный
Стул Ажемо, белый
Стул Ажемо, кремовый
Стул Ажемо, черный
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Стул Аллош
Стул Oliver велюр серый
Стул Орион золотой, пластиковый
Стул William ромб бархат пепельно-бежевый