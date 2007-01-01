Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Volta, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Volta, черный
12 оценок
38 890
Стул Volta, черный - фото 1Стул Volta, черный - фото 2Стул Volta, черный - фото 3Стул Volta, черный - фото 4Стул Volta, черный - фото 5

Стул Volta, черный

Артикул: CH-080-046
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1120/1350 мм
  • Ширина сиденья590 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Volta – эргономичное кресло с дышащей сетчатой спинкой и регулируемым подголовником. Сиденье выполнено из ткани с формованной пеной для комфортной посадки. 4D-подлокотники регулируются в нескольких направлениях. Многофункциональный синхромеханизм с фиксацией в 4-х положениях и сиденьем-слайдером дополнен ручной регулировкой силы наклона, позволяя настроить его под вес пользователя. Регулируемая поясничная опора поддерживает спину, а угол наклона спинки до 22 градусов добавляет комфорта. Кресло оснащено нейлоновой базой, бесшумными роликами и газлифтом 3 класса. Максимальная нагрузка: 135 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1120/1350 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья490/520 мм
  • Высота до сиденья640/830 мм
  • Вес19 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

