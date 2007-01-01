Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Volta – эргономичное кресло с дышащей сетчатой спинкой и регулируемым подголовником. Сиденье выполнено из ткани с формованной пеной для комфортной посадки. 4D-подлокотники регулируются в нескольких направлениях. Многофункциональный синхромеханизм с фиксацией в 4-х положениях и сиденьем-слайдером дополнен ручной регулировкой силы наклона, позволяя настроить его под вес пользователя. Регулируемая поясничная опора поддерживает спину, а угол наклона спинки до 22 градусов добавляет комфорта. Кресло оснащено нейлоновой базой, бесшумными роликами и газлифтом 3 класса. Максимальная нагрузка: 135 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина640 мм
- Высота1120/1350 мм
- Ширина сиденья590 мм
- Глубина сиденья490/520 мм
- Высота до сиденья640/830 мм
- Вес19 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет